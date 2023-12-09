Терапевт рассказал, как обнаружить блуждающий тромб

Известному исполнителю Леониду Агутину удалили блуждающий тромб. По словам певца, он почувствовал сильную боль и отправился в больницу, чтобы принять обезболивающий препарат. При проведении осмотра врачи обнаружили тромб, после чего направили Агутина на срочную операцию. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Евгения Тарасова, чем опасен блуждающий тромб и как его найти.

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По его словам, в большинстве случаев блуждающие тромбы образовываются в ногах, если у человека есть варикозное расширение вен.

— Тромбоз глубоких вен возникает, если у пациента воспаляется глубокая вена и в ней образуется сгусток крови. Это заболевание возникает из-за проблем со свертываемостью крови, а также если человек ведет малоподвижный образ жизни, курит и ест много жареной пищи, — рассказал специалист.

Врач отметил, что еще одной причиной образования блуждающих тромбов является атеросклероз.

Специалист подчеркнул, что блуждающий тромб может образоваться в любом возрасте. Но факторы риска увеличиваются у пожилых людей.

Кроме того, терапевт объяснил, какие симптомы указывают на образование блуждающего тромба:

отек ног;

покраснение в месте его образования;

болезненные ощущения, невозможность наступать на ногу;

повешение температуры на поверхности кожи;

уплотнение в венах.

— Однако во многих случаях, блуждающий тромб может никак не проявлять себя, пока человек не придет к врачу на обследование, — уточнил Тарасов.

Если у человека есть генетическая предрасположенность, венозное расширение вен, сахарный диабет или повышенное артериальное давление, он должен регулярно делать УЗИ нижних конечностей, чтобы избежать летального исхода, предупредил терапевт.