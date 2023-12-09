Врач рассказала, как не спутать невралгию и сердечный приступ

Боли в груди могут быть признаком не только проблем с сердцем, но и множества других заболеваний. Врач кардиолог клиники «Инвитро» Анна Чугунникова рассказала, как не спутать межрёберную невралгию и сердечный приступ.

Межрёберная невралгия может быть вызвана изменениями структуры и функции одного или нескольких межрёберных нервов. Как правило, она проявляется в виде болей в груди по ходу межрёберных промежутков.

Признаки межрёберной невралгии и заболеваний сердца могут быть схожи.

При появлении дискомфорта или боли в области грудной клетки важно определить, откуда возникла боль, её характер (колющая, давящая, пронизывающая), длительность и куда она «отдаёт» (иррадиирует), а также есть ли провоцирующие факторы. В ряде случаев могут возникать дополнительные симптомы (одышка, головная боль и прочее).

При стенокардии появляются боль или чувство давления, тяжести за грудиной. Она может отдавать в левую руку, нижнюю челюсть, шею, область солнечного сплетения. Такая боль, как правило, возникает после сильного стресса, физической нагрузки и быстро исчезает.

При инфаркте проявляются схожие со стенокардией симптомы, но они сильнее и продолжительнее, могут развиться в состоянии покоя. Также человек может испытывать чувство страха, панику, повышенную потливость, одышку, головную боль и тошноту.

Основное проявление межрёберной невралгии – это постоянная боль по ходу нервов, периодически приступообразно усиливающаяся. Иногда эта боль проявляется как односторонняя, её характеризуют как острую, «электрическую», пронизывающую, «опоясывающую». Она появляется или нарастает на вдохе, при чихании, кашле, смехе, резких движениях, при неподвижном состоянии чаще отсутствует.