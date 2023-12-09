Врачи назвали первый сигнал агрессивного рака

Врачи объяснили, какие процессы в организме предшествуют опасным недугам со стороны поджелудочной - вплоть до диабета и рака.

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Как отметил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале, с работой поджелудочной железы связана выработка множества важных ферментов. Это несколько видов липаз и протеаз - они помогают переваривать различные жиры и белки.

Кроме того, поджелудочная железа выделяет гормоны. Самый важный - инсулин. Без него сахар в организме не усваивается.

"При воспалении поджелудочной страдает выработка всех ферментов", - уточнил Сергей Вялов, добавив, что первым делом это сказывается на переваривании жиров.

Белки при этом перевариваются нормально (но если не запущенная стадия заболевания). Особая ситуация с углеводами - они всегда усваиваются нормально.

"Даже если поджелудочная не работает вообще, крахмал продолжает расщепляться до глюкозы", - объяснил Сергей Вялов.

Если воспаление поджелудочной сильное, то может пострадать и выработка инсулина, так как клетки, продуцирующие гормон, разрушаются. "Тогда развивается диабет", - подчеркнул специалист.

Воспаление в поджелудочной грозит и более тяжелыми последствиями. Два самых типичных заболевания поджелудочной железы - это диабет и панкреатит - впоследствии привести к раку поджелудочной, в свою очередь предупредил онколог и хирург Иван Карасев.

При этом рак поджелудочной железы сегодня относят к самым агрессивным вариантам злокачественных образований.

Врачи отмечают, что не стоит игнорировать боль в районе спины и поясницы - часто именно так дает о себе знать нездоровая поджелудочная.

Важный показатель - изменение цвета кожи. Как правило, такой признак - желтушность или наоборот излишняя бледность кожи и склер - указывает на появление серьезной проблемы в организме.