Россиянам назвали необычный способ выявить рак

«Собаки действительно обладают суперострым обонянием и могут почувствовать своим носом различные молекулы, которые могут синтезироваться опухолевыми клетками», — прокомментировал Покровский, добавив, что особые соединения, на которые реагируют хвостатые, могут содержаться в моче или поте человека или выдыхаться им.