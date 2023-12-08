Россиянам назвали необычный способ выявить рак
Собаки могут чувствовать рак у человека, заявили врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-онколог Вадим Покровский в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Собаки действительно обладают суперострым обонянием и могут почувствовать своим носом различные молекулы, которые могут синтезироваться опухолевыми клетками», — прокомментировал Покровский, добавив, что особые соединения, на которые реагируют хвостатые, могут содержаться в моче или поте человека или выдыхаться им.
По мнению специалистов, использовать животных для ранней диагностики вряд ли возможно — чтобы собака почувствовала необычные вещества, в организме должно быть большое количество клеток опухоли.