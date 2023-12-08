Названа часто игнорируемая болезнь-провокатор рака

Целиакия, или непереносимость глютена, при отсутствии лечения увеличивает риск развития рака, бесплодия и аутоиммунных заболеваний, считает гастроэнтеролог, профессор Университета Ондокуз Майис (Турция) Гонул Кальтепе. Ее слова приводит издание Daily Mirror.

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Врач объяснила, что при целиакии иммунные клетки атакуют и разрушают кишечник, как только в него попадает глютен. Эти повреждения могут привести к тому, что организм перестанет нормально усваивать полезные вещества. Кроме того, по ее словам, это состояние является возможным провокатором остеопороза, бесплодия, лимфомы, сахарного диабета и болезней щитовидной железы.

«Соблюдение безглютеновой диеты предотвращает большинство этих осложнений», — назвала врач единственное лечение целиакии.