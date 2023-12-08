Врач назвал неожиданную пользу секса

Врач-анестезиолог Марк Гальперин рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что секс снимает головную боль. Выпуск, в котором врач описал неожиданную пользу полового акта, доступен на сайте телеканала.

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Гальперин рассказал об исследовании, в котором женщинам во время приступа головной боли предложили заняться сексом. У большей части испытуемых неприятные ощущение отступили.

Врач раскрыл, что положительный эффект достигается потому, что во время оргазма вырабатываются гормоны удовольствия — эндорфины.

«Эндорфины вызывают снижение болевого синдрома и обезболивают», — заключил Гальперин.