Эксперт по выживанию назвал необычные способы согреться на морозе

Функция подогрева сидений в автомобиле, крайне популярная в зимнее время, представляет угрозу для здоровья мужчин, предупредил врач уролог-андролог Вадим Брусенский. Ее регулярное использование повышает риск бесплодия.

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Специалист подчеркнул, что семенники вынесены за пределы тела не случайно. Их нормальная температура составляет около 34 градусов, а не 36,6 – именно в таком случае происходит нормальное созревание сперматозоидов.

При подогреве температура в паховой зоне может повыситься на четыре-пять градусов. Это опасно для репродуктивного здоровья. Регулярный перегрев приводит к тому, что сперматозоиды становятся менее активными или вообще перестают двигаться, сообщают «Известия». Если мужчина страдает от варикоцеле, повышенная температура способна усугубить ситуацию.

Чтобы избежать проблем, эксперт посоветовал прогревать автомобиль и сиденье до того, как сесть внутрь. Также он рекомендовал установить обогрев на минимальное значение и пользоваться им только на короткие промежутки времени.