Тренер дала советы, как одеться на открытый каток, чтобы не заболеть

Собираясь на каток, необходимо надеть тройной слой одежды, предупредила тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина.

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В беседе с Life.ru она рассказала, что первым слоем должно быть термобелье или толстые колготки, а также тонкая водолазка.

Тренер отметила, что вторым слоем следует надеть теплый свитер или толстовку, а также горнолыжные штаны, желательно с пуховым наполнителем. А третий слой – легкая куртка, которая не сковывает движения.

Шилина посоветовала не забывать о головном уборе, так как при катании в уши попадают холодные потоки ветра. Чтобы этого не допустить, можно надеть шапку или повязку на голову.

Тренер заключила, что перчатки и варежки тоже стоит взять с собой. Причем необходимо вооружиться запасной парой, так как нередко они становятся мокрыми из-за падений.