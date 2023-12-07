Тренер дала советы, как одеться на открытый каток, чтобы не заболеть

Тренер Шилина дала советы, как одеться на открытый каток, чтобы не заболеть
Собираясь на каток, необходимо надеть тройной слой одежды, предупредила тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина.
В беседе с Life.ru она рассказала, что первым слоем должно быть термобелье или толстые колготки, а также тонкая водолазка.
Тренер отметила, что вторым слоем следует надеть теплый свитер или толстовку, а также горнолыжные штаны, желательно с пуховым наполнителем. А третий слой – легкая куртка, которая не сковывает движения.
Шилина посоветовала не забывать о головном уборе, так как при катании в уши попадают холодные потоки ветра. Чтобы этого не допустить, можно надеть шапку или повязку на голову.
Тренер заключила, что перчатки и варежки тоже стоит взять с собой. Причем необходимо вооружиться запасной парой, так как нередко они становятся мокрыми из-за падений.
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