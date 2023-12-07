Врач Воронцова рассказала, как укрепить защитные функции организма

Врач-оториноларинголог Ирина Воронцова рассказала, как укрепить защитные функции организма. По ее словам, к этой проблеме необходим комплексный подход.

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Специалист напомнила, что иммунитет начинается с работы кишечника, эндокринных органов и щитовидной железы.

В первую очередь медик рекомендовала во время прогулки на морозе дышать через нос, а не через рот. Но добавила, что переохлаждение само по себе не приводит к понижению иммунитета.

Укрепить защитные функции организма, по словам эксперта, помогут правильное питание, микроэлементы и витамины. Еще один важный фактор — это здоровый кишечник. Именно в нем происходит всасывание питательных веществ.

Кроме того, в организме человека есть защитные органы, например, — аденоиды и миндалины, которые дают иммунный ответ на проникновение инфекции, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу добавили, что для зимних прогулок стоит выбирать достаточно свободную обувь и одежду, не препятствующие циркуляции крови. Обязательно следует защищать от холода шею и голову, а также защищаться от ветра, передает Neva.Today.