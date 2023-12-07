В беседе с журналистами кандидат медицинских наук рассказала, что такой недуг, как сахарный диабет, долго не дает о себе знать. В список признаков, указывающих на раннее развитие заболевания, она включила покалывание в конечностях, постоянную жажду и ухудшение зрения. Также у человека могут появиться проблемы в интимной жизни. Об этом сообщает издание "Мослента".