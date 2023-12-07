Врач назвал симптомы не имеющего лечения заболевания

"На второй день во рту, на внутренней поверхности щек, возникают белые пятнышки с красной каймой — это специфический симптом кори. На четвертый-пятый день сначала на лице и за ушами, затем на туловище, руках и ногах появляется сыпь. В среднем, если у пациента не развиваются осложнения, корь длится примерно две недели", — Линар Яруллов терапевт.