Кардиолог объяснила, что губит сосуды быстрее сахара и трансжира

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич ответила на распространенный вопрос о том, почему одни, питаясь правильно, живут до 90-100 лет, а кому-то суждено умереть в 40 лет.

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Как отметила врач на своей странице в "Яндекс. Дзен", "очень важно перестать переживать по поводу того, что мы не можем изменить".

Кардиолог уточнила, что надо запомнить три простые вещи, чтобы перестать тревожиться и тем самым истощать ресурсы своего организма.

"Мы не можем изменить других людей, мы можем изменить только себя", - подчеркнула она.

Кроме того, надо понимать, что "мы не можем изменить этот мир, мы можем менять только себя".

"Мир вокруг нас и люди вокруг нас - это зеркала", - подчеркнула врач.

По ее словам, у человека есть два пути: продолжать менять других людей и мир, а затем наблюдать, как ничего не меняется (этот путь и есть основная причина потери здоровья и счастья), либо меняться самому - не ради других людей, а ради себя. Последний сценарий - путь к здоровью и долголетию, выразила уверенность Кореневич.

Те же неправильное питание и лишний вес - зачастую лишь последствия хронического стресса, как и инфаркт.