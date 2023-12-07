Кардиолог объяснила, что губит сосуды быстрее сахара и трансжира
Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич ответила на распространенный вопрос о том, почему одни, питаясь правильно, живут до 90-100 лет, а кому-то суждено умереть в 40 лет.
Как отметила врач на своей странице в "Яндекс. Дзен", "очень важно перестать переживать по поводу того, что мы не можем изменить".
Кардиолог уточнила, что надо запомнить три простые вещи, чтобы перестать тревожиться и тем самым истощать ресурсы своего организма.
"Мы не можем изменить других людей, мы можем изменить только себя", - подчеркнула она.
Кроме того, надо понимать, что "мы не можем изменить этот мир, мы можем менять только себя".
"Мир вокруг нас и люди вокруг нас - это зеркала", - подчеркнула врач.
По ее словам, у человека есть два пути: продолжать менять других людей и мир, а затем наблюдать, как ничего не меняется (этот путь и есть основная причина потери здоровья и счастья), либо меняться самому - не ради других людей, а ради себя. Последний сценарий - путь к здоровью и долголетию, выразила уверенность Кореневич.
Те же неправильное питание и лишний вес - зачастую лишь последствия хронического стресса, как и инфаркт.
Специалист отметила, что чаще от сердечно-сосудистых недугов страдают те, у кого в рационе преобладают быстрые углеводы (сахар, белый хлеб, сладкая выпечка, белый рис и так далее). Затем следуют трансжиры (маргарин и его производные), красное мясо и продукты его переработки (сосиски, колбасы, пельмени), консервированные продукты.