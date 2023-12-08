Врач Тихомирова предупредила о вреде алкоголя и гидрогенизированного жира

На когнитивные функции мозга может повлиять злоупотребление гидрогенизированным жиром. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

По словам врача, гидрогенизированный жир, поступающий в организм в больших количествах, откладывается в клетках мозга.

«Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — рассказала диетолог.

Однако первое место по негативному воздействию на мозг занимает алкоголь. По словам Тихомировой, он губит нейроны. Поскольку нервные клетки не восстанавливаются, при злоупотреблении алкоголем снижаются когнитивные функции.

Помимо прочего на работу мозга влияет фастфуд, содержащий в больших количествах жир, углеводы, соли и различные пищевые добавки.