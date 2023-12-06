Инфекционист: человек выделяет максимум вирусов первые 5 дней простуды

Сколько дней человек заразен при ОРВИ? Отвечает врач

© Секрет Фирмы

Инфекционист Коновалов: человек выделяет максимум вирусов первые 5 дней простуды. Когда один из домочадцев подхватывает ОРВИ, остальные тоже рискуют заразиться. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать правила профилактики. Хорошая новость: делать это можно, только пока больной заразен. Сколько дней надо выждать, рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.

Видео дня

Сколько времени человек заразен при ОРВИ

Правила профилактики всем, кто находится рядом с больным ОРВИ, нужно обязательно соблюдать первые 3–5 дней после появления у него первых симптомов болезни. Это то самое время, когда больной выделяет максимальное количество вирусов.

Спустя 5–7 дней он уже фактически не заразен. Даже если у него ещё есть насморк и лёгкий кашель — это всего лишь остаточные симптомы. Когда речь идёт о детях, их в таком состоянии уже выписывают в детский сад или школу, отметил инфекционист.

Другое дело, когда кашель не проходит 10–14 дней. Возможно, причина вовсе не простуда, а другие болезни — коклюш, хламидийная или микоплазменная инфекции. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обследоваться дополнительно, отметил врач.

Как не заболеть, если дома кто-то простужен

Какую бы заразу ни подхватил ваш домочадец — ОРВИ, грипп или ковид, — по возможности больного и здоровых людей в квартире стоит разобщить.

Самый идеальный вариант — выделить простуженному отдельную комнату. Первые несколько дней нужно надевать маску, каждый раз когда в комнату кто-то входит. Причём средство защиты нужно и больному, и тому, кто к нему пришёл.

Что ещё важно:

регулярные проветривания;

влажная уборка помещений.

Дело в том, что вирусы могут проникать в организм и контактным путём — с грязных поверхностей через руки на слизистую носа, рта и глаз, сказал врач «Аргументам и фактам».

Можно ли вести в сад ребёнка с насморком

Ребёнок, заболевая простудой, заразен только в тот момент, когда у него самого появляются симптомы — насморк, кашель, температура, рассказывала педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова.

Вообще юный пациент считается заразным всего в двух случаях:

если к насморку добавляются другие симптомы ОРВИ (это значит, что вирус уже есть в крови, слюне, мокроте и выделениях из носа);

прозрачные, очень выраженные и хорошо отделяемые сопли текут ручьём.