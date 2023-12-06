Почему таблетки нельзя запивать чаем или кофе

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru, почему не стоит запивать таблетки любым напитком, кроме обычной воды.

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Она отметила, что это одна из наиболее распространенных ошибок при принятии таблеток. Например, кофеин может снижать или повышать скорость расщепления лекарств в печени, что также сказывается на их концентрации в крови.

Кофеин также снижает эффективность ряда обезболивающих лекарств, антидепрессантов и препаратов от давления. Чай в свою очередь действует на лекарства, как газировка молоко или сок - их тоже лучше не принимать с лекарствами.

Газированная вода ускоряет растворение таблеток в желудке, раздражая слизистые органов ЖКТ, что может привести к потере эффективности препаратов.

Вода же помогает не только проглотить таблетку, но и способствует корректному растворению.