Иммунолог предупредил о трудностях в лечении микоплазменной инфекции

«Клиника практически нулевая, то есть, нет ни серьезного кашля, ни мокроты как при обычной пневмонии. Но ослабевает местный иммунитет, на этом фоне может развиваться абсолютно все, включая классическую пневмонию с участием тех микробов, которые постоянно живут у нас в носоглотке. Люди с пониженным иммунитетом часто болеют, микроб этот трудно лечить, потому что антибиотики направлены на клеточные стенки. Очень трудно подобрать схему лечения. Прошедшая пандемия коронавируса показала, что наиболее тяжелые течения были на фоне прошлых заболеваний из-за микоплазменной инфекции», - заключил собеседник НСН.