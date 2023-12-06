Названы основные симптомы микоплазменной инфекции

У микоплазменной инфекции непростой возбудитель — «на грани между вирусом и бактерией», заявил врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.Накануне в Роспотребнадзоре предупредили, что в России фиксируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. На данный момент появление более тяжелых форм заболевания не фиксируется. До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии.Инфекционист в беседе с РБК сообщил, что есть «три кардинальных симптома» этого заболевания: повышение температуры, респираторные симптомы (кашель, насморк, першение в горле) и интоксикация.