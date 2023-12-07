Терапевт объяснила, чем может навредить новогодняя елка

"Синдром рождественской елки": терапевт пояснила, чем может навредить новогодняя елка
Синдром рождественской елки - это аллергическая реакция на живую ель. Оказывается, это не такое уж и редкое явление. Об этом рассказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.
"Причина аллергии - споры плесени, которая растет на дереве в естественных условиях. При попадании в дом плесень начинает размножаться еще быстрее и вызывает насморк, зуд в носу, слезотечение, затруднение дыхания, кашель и боль в груди", - рассказала доктор Драпкина в своем Telegram-канале.
Лучшая профилактика такой реакции - заменить натуральную ель искусственной.
"Если хочется установить живую ель - ее нужно промыть водой и высушить, а сразу после праздников вынести на улицу", - советует Оксана Драпкина.