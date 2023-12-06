Может ли папиллома на теле переродиться в раковую опухоль

Папиллома – это доброкачественное образование, реакция кожи на поражение вирусом. Насколько она опасна и правда ли способна перерасти в опухолевую патологию, «ФедералПресс» узнал у онколога Евгения Черемушкина.

«Папилломы обычно они не представляют никаких угроз. Мы, скорее, говорим о том, что есть кератома – образование, появляющееся и постепенно увеличивающееся у людей старше 40 лет. Кератомы являются предраковым состоянием, но это может определить только профессионал», – сказал врач.

Удаление папиллом, по словам Черемушкина, возможно по эстетическим соображениям, и никаких последствий, пугающих людей, от этого нет.

А вот с кератомой надо разбираться. Чаще всего целесообразно ее устранение, особенно в случае кератоакантомы, кожного рога или чего-то другого, что со временем перерождается в опухолевую патологию. Метод удаления зависит от того, с чем врачи имеют дело, заключил онколог.