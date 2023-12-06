Врач рассказал, как долго человек остается заразным при гриппе и ОРВИ

Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, что после заражения гриппом или ОРВИ максимальное количество вирусов человек выделяет в первые 3–5 дней. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

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В случае заражения респираторными инфекциями специалист рекомендовал соблюдать в семье профилактические мероприятия, в частности, проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Больного он рекомендовал разместить в отдельной комнате и первые несколько дней заходить к нему только в маске.

Безопасно посещать заболевшего можно только через 5–7 дней после проявления первых симптомов, пояснил Коновалов.

"После 5–7 дней он становится фактически незаразным. Даже, если остаются легкие кашель и насморк – это остаточные симптомы. И в принципе, мы таких детей уже выписываем в детский сад или школу", – сообщил он.