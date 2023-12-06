Названы факторы для возникновения инфекционного заболевания

Для возникновения инфекционного заболевания должно совпасть несколько факторов. Один из них — количество патогенов, которые проникнут в организм. Об этом сообщил врач-инфекционист Владимир Неронов.

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— Патоген должен попасть в «входные ворота», то есть возбудитель должен проникнуть в макроорганизм через свои пути распространения: быть выпит, съеден, попасть с воздухом и тому подобное, — объяснил Неронов в комментарии РИАМО.

Также важно количество возбудителя. Если в организм попадет единичная бактерия или вирус, то иммунитет человека с ней справится и заболевание не разовьется. Еще одно условие развития заболевания — это способность макроорганизма «дать отпор» патогенам.