Врач предупредил об опасности лечения горла народными методами

Народные средства можно использовать при боли в горле, но с большой осторожностью. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

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К примеру, чрезмерное употребление лука, чеснока и имбиря во время болезни может привести к еще большему раздражению и так воспаленных слизистых. Такие популярные народные средства как мед с редькой вреда не нанесут, как и настои трав для полоскания горла, добавил Тяжельников.

Например, ромашка, календула и эвкалипт, поскольку они обладают антисептическими свойствами. Однако при заболевании прежде всего необходимо обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение. Эксперт также предупредил, что пить холодную воду при боли в горле категорически нельзя: она может обезболить на короткое время, но усугубит состояние.