Врач перечислил основные симптомы микоплазменной инфекции

Основными симптомами микоплазменной инфекции являются температура, кашель и тяжесть при дыхании. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

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По словам специалиста, инфекция может протекать "абсолютно по-разному".

"У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально", - отметил Вознесенский.

Среди других симптомов заболевания он отметил заложенный нос, боль в горле и интоксикацию.

Вознесенский подчеркнул, что определить наличие микоплазменной инфекции без лабораторных методов очень сложно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России выявлены несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией.

Ситуация, уточняли в ведомстве, находится под контролем.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов отмечал, что в осенне-зимний период возбудитель микоплазменной инфекции встречается довольно часто. По словам специалиста, заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста.

Чуланов добавил также, что микоплазменная пневмония лечится антибактериальными препаратами, которые есть в любом стационаре.