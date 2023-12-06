Что известно о миоплазменной пневмонии и возможна ли новая эпидемия

В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве подчеркнули, что ситуация полностью контролируется.

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В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же как и за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции Роспотребнадзор.

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Микоплазменная инфекция вызывается бактериями микоплазмами, поражающими множество тканей и внутренних органов. Возбудитель может долгое время жить внутри человеческого организма, не вызывая симптомов заболевания, однако при ослаблении иммунитета микоплазмы начинают размножаться.

В ноябре в Китае зафиксировали вспышку атипичной пневмонии, которой чаще всего болеют дети. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти КНР ввести ограничительные меры для снижения рисков респираторных заболеваний.

Госкомитет по делам здравоохранения Китая заявил, что причиной волны заболеваемости стали известные возбудители. В ведомстве связывают вспышку с отменой ограничений, действующих в стране во время пандемии коронавируса, а также с циркуляцией известных патогенов, включая грипп, микоплазменную пневмонию и респираторно-синцитиальный вирус.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ситуация с респираторными заболеваниями находится под контролем

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с респираторными заболеваниями в России полностью контролируется, все случаи инфицирования, в том числе в коллективах, активно расследуются.

Благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, позволяющей выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения, ситуация с заболеваемостью в настоящее время находится полностью под контролем Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что у заболевших лиц и тех, кто с ними контактировал, проводится комплексная лабораторная диагностика, организуются противоэпидемические мероприятия.

8 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России выявлено 10 первых случаев заболевания новым штаммом коронавируса «пирола». Она также заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не потребуется.

Инфекционист считает, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости, что говорить об эпидемии микоплазменной инфекции некорректно.

Говорить о данной ситуации с такими терминами, как «эпидемия» и «пандемия», вообще некорректно.