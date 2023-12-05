Иммунолог предупредил об опасной эволюции вируса птичьего гриппа

«Проблема в том, что к новым серотипам популяция не готова. Нет предшествующего иммунитета. Как правило, новые серотипы высоколетальны и высокопатогенны в сравнении с теми, что уже нам знакомы. И, когда начнется активное распространение инфекции, последствия будут значительно более серьезными, чем от привычного гриппа», — предупредил специалист.