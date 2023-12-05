Когда нужно идти к врачу при заложенности носа

Если заложенность носа никак не лечить, то это может вызвать синусит, полипы в носу или инфекции среднего уха. Также есть определённые симптомы, при которых нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

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По словам Аббаса Канани, фармацевта Chemist Click, всё, что раздражает внутреннюю часть носа, может вызвать заложенность. Также раздражение приводит к цепной реакции воспаления, отёка и образования слизи. Из-за этого человеку становится сложнее вдыхать воздух через нос.

Заложенность носа характерна для гриппа или простуды. Обычно взрослые болеют простудой два-три раза в год, чаще всего - зимой.

Кроме того, нос может быть заложен из-за раздражения, вызванного аллергией на табачный дым, духи, пыль.

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Зачастую заложенность носа можно вылечить при помощи средств, которые продаются в аптеке без рецепта. Однако в некоторых случаях людям нужно обратиться к врачу.

По словам доктора, если вы заметили, что заложенность сохраняется более 10 дней, у вас высокая температура, болит кожа лица или из носа идут выделения жёлтого, зелёного или кровавого цвета, то обязательно идите к врачу. Всё это может сигнализировать, например, о наличии бактериальной инфекции.