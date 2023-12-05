Эксперты назвали первые признаки сахарного диабета

"Если в семье или среди родственников у кого-то есть диабет, то, конечно, надо относиться к этому настороженно, — рассказала эксперт Общественной Службе Новостей. — Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания — это уже люди старше 45 лет — то обязательно надо сделать анализ на глюкозу. И если у человека есть расположенность к ожирению, то это тоже обязательно нужно, потому что это может быть стадия преддиабета".