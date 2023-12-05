Врачи объяснили, как отличить сердечный приступ от невроза

На "уколы" или неприятные ощущения в области сердца жалуются иногда даже молодые, здоровые и спортивные. Как понять, что временное недомогание неопасно и, наоборот, в каких случаях нужно беспокоиться и бежать к врачу? Общие рекомендации дали эксперты телеканала "Доктор".

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"Существует такое понятие как кардионевроз. Дело в том, что все мы разные - кто-то может объективно и без эмоций оценивать некие стрессовые ситуации и информацию, а кто-то слишком мнителен и склонен к неврозам, которые могут сами приводить к ощущениям "щемления" и боли в области сердца и реальной одышке", - поясняет "Доктор".

Если у вас что-то кольнуло при физической нагрузке (и прошло) - это не страшно.

Тревожная ситуация, если боль появляется, когда человек останавливается после нагрузки - вот это похоже на сердечную боль. И это повод обязательно обратиться к врачу.

В большинстве случаев, даже при боли в грудной клетке, достаточно просто расслабиться и подышать. Правда, если случай эпизодический. А если болевые ощущения повторяются, обследование все-таки стоит пройти.

Очень часто такой дискомфорт в области сердца люди снимают при помощи популярных растительных препаратов - корвалола, валосердина, валокордина, валемидина - эффект они имеют накопительный, и способны помочь лишь при длительном приеме. А облегчение мы чувствуем благодаря содержанию в них седативных компонентов и (в некоторых препаратах) фенобарбитала, который воздействует на нервную систему, успокаивая ее. Кстати, в западных странах применение фенобарбитала запрещено - считается, что это вещество вызывает эффект привыкания.