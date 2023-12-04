Врач скорой помощи объяснил, почему тело дергается перед сном и как этого избежать

Врач скорой помощи объяснил, почему тело дёргается перед сном и как этого избежать
Врач скорой помощи Джо Уиттингтон объяснил причину, по которой тело может непроизвольно дёргаться во время сна. Также он рассказал, как этого можно избежать.
Подёргивание, которое происходит, когда вы засыпаете, называется гипнагогическим или миоклоническим подёргиванием. Есть три вещи, которые вы можете сделать, чтобы свести это к минимуму.
Во-первых, нужно уменьшить употребление кофеина и других стимуляторов. Во-вторых, не нужно заниматься физическими нагрузками перед сном. И, наконец, следует постараться уменьшить беспокойство и уровень стресса.
Гипнагогическое подёргивание — это внезапное ощущение подпрыгивания тела, возникающее во время перехода от бодрствования к засыпанию. По данным NHS RefHelp, не совсем понятно, почему происходят эти рывки. Однако известно, что это нормальное явление, и большинство людей сталкивается с ним в какой-то момент своей жизни.