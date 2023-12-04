Врач скорой помощи объяснил, почему тело дергается перед сном и как этого избежать

Врач скорой помощи Джо Уиттингтон объяснил причину, по которой тело может непроизвольно дёргаться во время сна. Также он рассказал, как этого можно избежать.

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Подёргивание, которое происходит, когда вы засыпаете, называется гипнагогическим или миоклоническим подёргиванием. Есть три вещи, которые вы можете сделать, чтобы свести это к минимуму.

Во-первых, нужно уменьшить употребление кофеина и других стимуляторов. Во-вторых, не нужно заниматься физическими нагрузками перед сном. И, наконец, следует постараться уменьшить беспокойство и уровень стресса.