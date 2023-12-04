Врач рассказал, как снизить артериальное давление без лекарств

Врач Алендеев рассказал, как снизить артериальное давление без лекарств
Любой прием медикаментов нужно согласовывать с врачами, при этом существуют пищевые привычки, способные улучшить состояние организма. Например, курага, бананы и изюм могут помочь нормализовать артериальное давление. Об этом сообщил врач общей практики Сергей Алендеев.
По словам эксперта, положительное влияние на сердечно-сосудистую систему также оказывают миндаль, листовая капуста, репа и зелень.
— Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится, — рассказал Сергей Алендеев в беседе с «Царьград».
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