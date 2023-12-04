Врач предупредил об опасности популярной у мужчин группы препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» предупредил, что лекарства для лечения эректильной дисфункции могут вызывать меланому. Выпуск, в котором специалист заявил об опасности популярной у мужчин группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».