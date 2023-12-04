Врач: нормализовать давление без лекарств помогут зелень и цитрусовые

"Выделяют также картофель, фасоль и цитрусовые. Однако давайте сразу оговоримся. Если у вас есть серьезные проблемы с давлением, справиться с ними только диетой не получится. Для нормализации давления есть эффективные препараты, поэтому выберите свою терапию вместе с врачом - не рискуйте", - подчеркнул специалист.