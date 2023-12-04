Американский врач рассказала, как снизить сахар в крови после приема пищи

Американский врач рассказала о простом способе снижения сахара в крови после приема пищи. По словам доктора Шеннон Кнаппа из клиники Кливленда, для этого нужно совершать короткие пешие прогулки. При этом пяти-десяти минут таких прогулок будет достаточно, уверяет врач.

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Кнапп отмечает, что физическая активность начинает влиять на уровень сахара уже через несколько минут, а регулярные прогулки приведут к тому, что со временем организм эффективнее будет использовать инсулин.

Еще один фактор, влияющий на сахар в крови, - правильное питание и уменьшение стрессовых факторов, отметил врач.