Онколог рассказал об опасности родинок

Чаще всего родинки безвредны для здоровья, но в некоторых случаях они могут превратиться в меланому, которую также называют «черной королевой онкологии». Об этом рассказал онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов.

Есть несколько признаков, по которым можно определить, злокачественная ли родинка.

«Прежде всего надо обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, появление асимметрии, изменение цвета и кровоточивость при контакте», – объясняет Евстратов.

Меланома может появиться не только из родинки, но и на чистом участке кожи, а также в других тканях: глазах, лимфоузлах, кишечнике, передает РИАМО. Хоть это и редкое заболевание, оно быстро развивается, имеет высокую скорость метастазирования и высокий процент смертности.

Чтобы защитить себя от появления меланомы, нужно беречь кожу при солнечном свете. Ультрафиолет может повредить ДНК клеток кожи, что повлечет за собой возникновение злокачественных новообразований.