Врач-невролог Ксения Шевцова рассказала, как снизить риск инсульта.

Эксперт отметила, что генетика — важный фактор в развитии многих заболеваний. Если в семье кто-то из близких родственников перенесли инсульт в молодом возрасте, то необходимо обратиться к врачу-неврологу для минимального набора обследований с целью исключения генетической патологии.

Инсульт может случиться и человека без проблемной наследственности. Чтобы существенно снизить этот риск, необходимо нормализовать режим дня, труда и отдыха, отказаться от употребления алкоголя и курения, соблюдать принципы здорового питания. Также стоит избегать эмоциональных и физических перегрузок, регулярно проходить обследования, больше двигаться.

Шевцова уточнила, что в плане питания следует избегать переедания, ограничить количество соли, сахара и насыщенных жиров. Повысить профилактическую значимость рациона поможет добавление к нему омега-3 жирных кислот. Они снижают уровень тромбоксана ТхА2, который приводит к сужению сосудов и усиливает формирование атеросклеротических бляшек, передает aif.ru.

29 ноября главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Сутормин рассказал о совершенствовании системы помощи при инсультах. Он уточнил, что с 2014 года в Московской области начала развиваться и совершенствоваться система работы с пациентами с острым нарушением мозгового кровообращения. В настоящее время в этой сети работают 34 организации, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».