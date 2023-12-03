Уролог: избежать простатита поможет здоровье питание и активность

Уролог Сериков: избежать простатита поможет здоровье питание и активность. Простатит широко распространён среди мужчин, причём довольно легко он может стать хроническим и дополниться осложнениями. К счастью, избежать болезни помогают довольно простые рекомендации. О каких мерах профилактики стоит знать, «Секрет» поговорил с урологом-андрологом медицинского центра «Неболит» Андреем Сериковым.

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Что такое простатит

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Простатит — воспаление предстательной железы. Это орган, который отвечает за производство секрета — специальной жидкости, обеспечивающей жизнеспособность спермы. Заболевание не всегда вызывает серьёзные осложнения, но требует обязательного внимания, лечения и профилактики.

Андрей Сериков

уролог-андролог медицинского центра «Неболит»

Простатит является достаточно распространённым явлением, особенно среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Согласно статистике, около 35% всех обращений к урологу связаны с симптомами простатита.

Профилактика простатита

Профилактика простатита в первую очередь связана с устранением тех факторов, которые потенциально могут способствовать его развитию.

Придерживайтесь здорового питания. Стоит избегать жирной, острой и пряной пищи. Также важно ограничить употребление алкоголя и не перебарщивать с кофе.

Соблюдайте режим активности и отдыха. Важно поддерживать правильный режим дня — просыпаться и засыпать в одно и то же время, а также спать достаточное количество часов. Помимо этого, рекомендуется избегать долгого сидения, особенно на мягких поверхностях.

Избегайте переохлаждений. Не должны переохлаждаться нижние конечности и поясница. В холодное время года стоит носить термобелье и качественную одежду из мембранных тканей, которые позволяют сохранить тепло.

Андрей Сериков

уролог-андролог медицинского центра «Неболит»

Если ваши хобби связаны с водными видами спорта или зимней рыбалкой, обеспечивайте всё необходимое, чтобы избегать переохлаждения.

Поддерживайте регулярную половую жизнь

Считается, что сексуальная активность с постоянным партнёром может быть благоприятной для здоровья предстательной железы.

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