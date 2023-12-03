Уролог: избежать простатита поможет здоровье питание и активность

Уролог Сериков: избежать простатита поможет здоровье питание и активность
Уролог Сериков: избежать простатита поможет здоровье питание и активность. Простатит широко распространён среди мужчин, причём довольно легко он может стать хроническим и дополниться осложнениями. К счастью, избежать болезни помогают довольно простые рекомендации. О каких мерах профилактики стоит знать, «Секрет» поговорил с урологом-андрологом медицинского центра «Неболит» Андреем Сериковым.
Что такое простатит
Простатит — воспаление предстательной железы. Это орган, который отвечает за производство секрета — специальной жидкости, обеспечивающей жизнеспособность спермы. Заболевание не всегда вызывает серьёзные осложнения, но требует обязательного внимания, лечения и профилактики.
Андрей Сериков
уролог-андролог медицинского центра «Неболит»
Простатит является достаточно распространённым явлением, особенно среди мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. Согласно статистике, около 35% всех обращений к урологу связаны с симптомами простатита.
Профилактика простатита
Профилактика простатита в первую очередь связана с устранением тех факторов, которые потенциально могут способствовать его развитию.
- Придерживайтесь здорового питания. Стоит избегать жирной, острой и пряной пищи. Также важно ограничить употребление алкоголя и не перебарщивать с кофе.
- Соблюдайте режим активности и отдыха. Важно поддерживать правильный режим дня — просыпаться и засыпать в одно и то же время, а также спать достаточное количество часов. Помимо этого, рекомендуется избегать долгого сидения, особенно на мягких поверхностях.
- Избегайте переохлаждений. Не должны переохлаждаться нижние конечности и поясница. В холодное время года стоит носить термобелье и качественную одежду из мембранных тканей, которые позволяют сохранить тепло.
Андрей Сериков
уролог-андролог медицинского центра «Неболит»
Если ваши хобби связаны с водными видами спорта или зимней рыбалкой, обеспечивайте всё необходимое, чтобы избегать переохлаждения.
Поддерживайте регулярную половую жизнь
Считается, что сексуальная активность с постоянным партнёром может быть благоприятной для здоровья предстательной железы.
Показывайтесь врачу
Важную роль также играют регулярные медицинские осмотры и консультации с урологом. При появлении неприятных симптомов нужно сразу обратиться к специалисту, а не игнорировать их.