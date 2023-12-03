Американские ученые нашли дешевый аналог виагры

Ученые обнаружили, что регулярное употребление имбиря положительно сказывается на качестве сексуальных отношений. Исследование, проведенное в США, выявило, что регулярное потребление имбиря способствует улучшению сексуальной жизни. По результатам исследования, имбирь способствует увеличению уровня тестостерона и улучшению кровообращения, что благоприятно влияет на либидо. Также физиологи отметили, что имбирь снижает уровень гормона серотонина, что помогает снизить чувство неуверенности и смущения. Исследователи также считают, что имбирь благотворно влияет на общее состояние здоровья.

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Британский таблоид The Sun сообщил, что имеются убедительные данные о том, что имбирь способен улучшить сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин, и может быть использован как доступное и эффективное средство для улучшения сексуальной жизни.