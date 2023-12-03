Врач-пульмонолог рассказал, как справиться с затяжным кашлем

В нынешнем сезоне многие жалуются, что после перенесенного ОРВИ у них долгое время сохраняется кашель. Чем это грозит и как себе помочь, "Российской газете" рассказал врач-пульмонолог НМИЦ фтизиопульмнологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Евгений Попов.

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Почему возникает кашель?

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Кашель - это защитная функция организма на попадание в дыхательные пути инородных агентов: пыли, микробов, твердых и газообразных частичек.

Что такое сухой и влажный кашель, чем они отличаются?

Кашель бывает малопродуктивный (сухой) или с продукцией мокроты (влажный). Начало заболевания часто сопровождается сухим кашлем, затем вследствие снижения отеков в слизистых и дыхательных путях продукция мокроты увеличивается и кашель становится влажным. На этом этапе кашель становится менее болезненным и мокрота отходит легче.

В первые дни ОРВИ болезнетворные микробы или вирусы быстро размножаются в эпителиальных клетках дыхательных путей, поражая их своими токсинами. В ответ на это воздействие раздражаются рецепторы - чувствительные нервные клетки дыхательных путей. Человек начинает кашлять. Поскольку мокрота образуется еще в небольшом количестве, кашель остается сухим. Если до простуды пациент был практически здоров и его иммунитет не был ослаблен, то сухой кашель сохраняется первые 2-3 дня болезни, а затем начинает выделяться мокрота и кашель становится влажным. Таким образом дыхательные пути очищаются от слизи и патогенной флоры.

Почему возникает затяжной кашель?

Причиной кашля могут стать гиперреактивность бронхов, развитие трахеобронхиальной дискинезии (простыми словами - сужения просвета трахеи и крупных бронхов), вследствие перенесенной вирусной, микоплазменной инфекции. Такой кашель часто не поддается стандартной противокашлевой терапии и становится затяжным. Его причиной у взрослых также может быть коклюш.

Как правильно лечить кашель?

Вообще, при лечении кашля используются препараты, блокирующие кашлевые рецепторы, центрального действия или периферического. При мокром кашле используются препараты, которые стимулируют выработку мокроты и делают ее более жидкой.

Таким образом, при разных видах кашля применяют разные лекарства, с отличающимся механизмом действия, и назначать терапию, конечно, должен врач. Он же посоветует и вспомогательные средства, которые используются чаще всего при влажном кашле.

Основной принцип выбора средств от кашля - это наличие мокроты и выраженность кашля. Также могут использоваться препараты, которые непосредственно не влияют на свойство мокроты, но влияют на состояние слизистой бронхов и дыхательных путей.

Основной принцип выбора средств от кашля - это наличие мокроты и выраженность кашля.

Что нужно делать, чтобы кашель быстрее прошел?

Помимо того, что нужно соблюдать назначенное врачом лечение, важно соблюдать некоторые правила. Из вспомогательных средств - нужно обильное теплое питье, которое стимулирует выработку мокроты. Мокрота образуется из жидкости, и если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается.

Также полезно увлажнять воздух в комнате, особенно это важно в отопительный сезон, когда воздух в помещениях очень сухой - это иссушает слизистые дыхательных путей даже если человек здоров, а если болен - выздоровление затягивается.