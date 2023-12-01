Врач рассказала, как определить риск инфаркта по мочкам ушей

Высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже инфаркта можно выявить по внешнему виду мочек ушей. Об этом рассказала директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина.

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«Диагональная складка на мочке уха (признак Франка) – признак высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний», – написала Драпкина в своем телеграм-канале.

Американский пульмонолог Сандерс Т. Франк заметил связь между складкой на мочке с сердечными болезнями еще в 1973 году. Позже ученые подтвердили его вывод.

Кроме того, Оксана Драпкина отметила, что в зимний период люди сильнее подвержены сердечным приступам. Это связано с тем, что в холод сосуды сужаются, нагрузка на сердце увеличивается.

Врач порекомендовала следить за своим здоровьем, давлением, уровнем сахара и холестерина, а также не переохлаждаться и не злоупотреблять алкоголем.