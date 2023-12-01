Врач назвала главный признак всех хронических заболеваний

Врач-терапевт Лапа назвала один из главных признаков хронических заболеваний
Одним из самых главных признаков практически всех хронических заболеваний является ожирение. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.
В разговоре с телеканалом RT эксперт отметила, что ожирение может привести к сахарному диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям. Многие родители, по ее мнению, ошибаются, когда формируют отношение «лишь бы ребёнок не плакал, пусть ест всё, что хочет».
— Это нагрузка на иммунную систему, это напряжение работы сосудистой и эндокринной системы, — подчеркнула Лапа.
«Ямал 1» ранее писал, что ноябрьский эндокринолог назвала людей, которые наиболее подвержены риску заболевания диабетом.