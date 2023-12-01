Врач назвала главный признак всех хронических заболеваний

Одним из самых главных признаков практически всех хронических заболеваний является ожирение. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа.

В разговоре с телеканалом RT эксперт отметила, что ожирение может привести к сахарному диабету или сердечно-сосудистым заболеваниям. Многие родители, по ее мнению, ошибаются, когда формируют отношение «лишь бы ребёнок не плакал, пусть ест всё, что хочет».