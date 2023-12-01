Потемнение в глазах: почему так происходит и как облегчить состояние

Зачастую потемнение в глазах происходит, если человек резко меняет свое местоположение. В данном случае симптом довольно безобидный. Однако потемнение в глазах может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем.

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“Рамблер” пообщался с терапевтом Анастасией Тимощенко, чтобы узнать, какие заболевания скрываются за данным симптомом и как справиться с потемнением в домашних условиях.

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Почему темнеет в глазах

Потемнение в глазах не конкретное заболевание, а набор симптомов и ощущений, которые могут быть при разных проблемах со здоровьем.Проще говоря, потемнение – это временная дисфункция зрения, причина которых может быть со стороны сосудов глаз или, наоборот, со стороны воспринимающей нервной системы.

Очень многое зависит именно от причины, устранение которой и улучшит самочувствие.

Ощущение потемнения в глазах – симптом, способный напугать каждого. Достаточно часто носит сосудистую причину, ведь возникает на фоне ортостатической гипотензии, то есть состояния, когда на фоне резкой перемены положения тела в пространстве, например резкого подъема, происходит снижение давления и сосудистая реакция в ответ на это. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Часто возникающие эпизоды потемнения в глазах могут быть связаны с хроническим нарушение кровоснабжения головного мозга и требует обязательной консультации специалиста.

Подобная картина возможно в случае трудно контролируемой артериальной гипертензии, что требует подбора терапии. Кроме того, частые ощущения потемнения в глазах, наличие темных кругов может свидетельствовать о патологии органа зрения и требует осмотра офтальмолога. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Как справиться с этой проблемой

Острой возникший эпизод по единения в глазах, как правило носит очень кратковременный характер, при этом не требует дополнительного лечения.

Данный симптом может потребовать принять горизонтальное положение. При длительном эпизоде необходимо измерить артериальное давление, и в случае его сильного снижения принять горизонтальное положение с приподнятыми ногами, а также выпить теплый чай с сахаром. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»