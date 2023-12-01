Потемнение в глазах: почему так происходит и как облегчить состояние
Зачастую потемнение в глазах происходит, если человек резко меняет свое местоположение. В данном случае симптом довольно безобидный. Однако потемнение в глазах может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем.
“Рамблер” пообщался с терапевтом Анастасией Тимощенко, чтобы узнать, какие заболевания скрываются за данным симптомом и как справиться с потемнением в домашних условиях.
Почему темнеет в глазах
Потемнение в глазах не конкретное заболевание, а набор симптомов и ощущений, которые могут быть при разных проблемах со здоровьем.Проще говоря, потемнение – это временная дисфункция зрения, причина которых может быть со стороны сосудов глаз или, наоборот, со стороны воспринимающей нервной системы.
Очень многое зависит именно от причины, устранение которой и улучшит самочувствие.
Ощущение потемнения в глазах – симптом, способный напугать каждого. Достаточно часто носит сосудистую причину, ведь возникает на фоне ортостатической гипотензии, то есть состояния, когда на фоне резкой перемены положения тела в пространстве, например резкого подъема, происходит снижение давления и сосудистая реакция в ответ на это.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Часто возникающие эпизоды потемнения в глазах могут быть связаны с хроническим нарушение кровоснабжения головного мозга и требует обязательной консультации специалиста.
Подобная картина возможно в случае трудно контролируемой артериальной гипертензии, что требует подбора терапии. Кроме того, частые ощущения потемнения в глазах, наличие темных кругов может свидетельствовать о патологии органа зрения и требует осмотра офтальмолога.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Как справиться с этой проблемой
Острой возникший эпизод по единения в глазах, как правило носит очень кратковременный характер, при этом не требует дополнительного лечения.
Данный симптом может потребовать принять горизонтальное положение. При длительном эпизоде необходимо измерить артериальное давление, и в случае его сильного снижения принять горизонтальное положение с приподнятыми ногами, а также выпить теплый чай с сахаром.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Кроме того, частые ощущения потемнения в глазах, наличие темных кругов может свидетельствовать о патологии органа зрения и требует осмотра офтальмолога.