Россиян предупредили об опасности долгой икоты

«У него есть разные ветки, и если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать. Также икота может возникнуть из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе», — предупредил Хухрев.