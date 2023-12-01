В ВОЗ выяснили, что ВИЧ быстрее всего распространяется в Европе

«По иронии судьбы, в Европейском регионе эпидемия ВИЧ-инфекции развивается быстрее всего в мире. 50 процентов людей в европейском регионе получают поздний диагноз — люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и нам не удается охватить их раньше», — сказал он.