Как отличить мигрень от других видов головной боли и что такое мигрень с аурой

Каждый седьмой человек в мире страдает от мигрени, преимущественно это женщины. Приступы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и повторяться несколько раз в месяц. Значительной доле пациентов это хроническое заболевание передалась по наследству, провокаторами могут стать недосып, алкоголь, стресс, перемены погоды. MIR24.TV поговорил с практикующими врачами-неврологами о том, как отличить мигрень от других видов головной боли, как ее лечат и каких продуктов стоит избегать, если у вас часто болит голова.

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«Около 60% мигренозных головных болей локализуются с одной стороны или преимущественно с одной стороны. Мигрень характеризуется сильной пульсирующей болью, которая усиливается при физической нагрузке. Приступ мигрени, который может длиться от нескольких часов до нескольких дней, проявляется рвотой, тошнотой, повышенной чувствительностью к свету, громким звукам. Большое число пациентов с мигренью предъявляет жалобы на нарушения памяти и внимания. При хронической мигрени боль постепенно становится постоянной, хуже купируется анальгетиками, а эффективность профилактической терапии снижается», – рассказывает Елена Карпова, врач невролог, заведующая неврологическим отделением ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ.

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Зачастую мигрень является генетически обусловленным, то есть наследственным заболеванием, которое начинает проявляться уже в детстве или в подростковом возрасте. По словам врача-невролога Елизаветы Бойко, у родственников пациентов с мигренью риск возникновения этого заболевания в три раза выше, чем у родственников пациентов, не страдающих от него. Исследователи подсчитали, что наследственность определяет от 40% до 50% предрасположенности человека к мигрени. Однако повлиять на развитие болезни могут и внешние факторы, такие как курение, злоупотребление алкоголем, высокий уровень стресса, хроническое недосыпание, изменения погоды, прием определенных лекарственных препаратов.

«Обычно головная боль при мигрени достаточно интенсивная и может достигать 8-10 баллов по 10-балльной шкале оценки боли, – отмечает Елизавета Бойко. – Она не обязательно пульсирующая и не обязательно болит половина головы. Но усиление боли от яркого света или громких звуков – это типичный признак. Если при этом есть желание забраться с головой под одеяло «чтобы никто не трогал», лежать неподвижно в темноте и тишине, а лучше поспать – то с большой долей вероятности это мигрень».

Если же человек даже при сильной головной боли может отвлечься, переключиться на что-нибудь, например, прогуляться на свежем воздухе, то, скорее всего, это не мигрень, а головная боль напряжения – один из самых распространенных видов головных болей в мире наряду с мигренью. При головной боли напряжения тоже может быть потеря аппетита, тошнота, иногда даже рвота. А вот длительность приступа при мигрени – не менее трех часов.

Существует еще одно отличие мигрени от других видов головной боли – это стадия, предшествующая приступу, так называемая аура. Ее ощущают около 15% пациентов с мигренью.

«Первые признаки, которые предшествуют появлению боли: изменение качества зрения, чувствительность к запахам, сильная слабость и отсутствие работоспособности. У приступа мигрени есть несколько фаз: первые признаки, основная фаза ауры, которая включает нарушения привычной чувствительности к окружающему миру, сама головная боль и фаза постдрома, когда человек уже не чувствует все симптомы, а появляется сильная усталость, подавленность. Мигрень – это более сложное состояние, чем обычная головная боль», – отмечает врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По мнению врача-невролога Екатерины Букреевой, причина появления мигрени кроется в нарушении болевой и противоболевой системы головного мозга. При этом мигрень нельзя подтвердить ни одним исследованием или анализом – диагноз устанавливается только на основании жалоб и истории заболевания. Проявление болезни индивидуально, это не обязательно односторонняя пульсирующая боль – она может быть двусторонней и давящей, но сопровождается тошнотой и усилением приступа от громких звуков или яркого света.

«Современный уровень знаний о мигрени позволяет предположить, что причиной заболевания является дисфункция в системе тройничного нерва, – говорит Елизавета Бойко. – Именно она и приводит к приступу головной боли. Считается, что при мигрени нервные клетки становятся более восприимчивыми к любой стимуляции, в том числе и не болевыми стимулами: духота, голод, яркий свет или громкие звуки, например».

При постановке диагноза учитывается сочетание симптомов, а лечение состоит из нескольких направлений, важнейшим из которых является налаживание образа жизни.

«К немедикаментозной профилактике относят режим дня, полноценный ночной сон, регулярную физическую активность, контроль за провокаторами, такими как алкоголь, стрессы, перенапряжение, смена часовых поясов, – говорит Екатерина Букреева. – Приступы мигрени необходимо купировать в самом начале, оптимально в первые 30 минут. При умеренной интенсивности могут помочь парацетамол и препараты из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). При отсутствии эффекта используют триптаны либо их сочетание с НПВС. Существуют средства и для уменьшения тошноты».

Если у человека более четырех приступов мигрени в месяц или же приступы трудно поддаются купированию, с учетом типа мигрени и сопутствующих заболеваний назначается профилактическая медикаментозная терапия: бетта-блокаторы, антидепрессанты, антиконвульсанты, сартаны, моноклональные антитела и ботулинотерапия. Комплекс лечебных мероприятий также включает в себя различные виды физиотерапевтического лечения, лечебную физкультуру, бальнеотерапию, занятия в бассейне, ГБО, иглорефлексотерапию.

Уделить внимание необходимо и своему питанию, так как некоторые продукты провоцируют приступы мигрени. По словам Михаила Кутушова, следующие продукты категорически запрещены в периоды обострений и должны присутствовать в рационе только в ограниченном количестве. Первое: добавка глютамат натрия – популярный загуститель и консервант соусов, консервов и т.п. Второе: микроэлемент тирамин и группа продуктов, в которых он содержится: сыр, красное вино, пиво и шоколад. Третье: колбасы, бекон и другие продукты, которые прошли обработку на производстве. В их составе есть опасные для страдающих мигренью нитраты и нитриты. Четвертое: кофеин. Пятое: продукты с искусственными подсластителями и красителями. При наличии диагноза мигрень желательно полностью исключить из рациона алкоголь и фаст-фуд.

Что же, наоборот, стоит добавить к своему питанию? Продукты, богатые магнием, который помогает расслабить сосуды и уменьшить возможность возникновения приступов мигрени. Это орехи, семена, зеленые листовые овощи, бобы и цельнозерновые. Рибофлавин (витамин В2) уменьшает частоту и тяжесть приступов мигрени, он содержится в молоке, йогурте, яйцах, грибах и зеленых овощах. Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе, орехах и льняных семенах – они также полезны для профилактики мигрени.

«Мигрень могут провоцировать некоторые медицинские препараты, однако реакция на них индивидуальна, не все принимающие будут испытывать головную боль, – утверждает Михаил Кутушов. – Это могут быть лекарства, содержащие нитраты, гормональные препараты, некоторые антидепрессанты и стимуляторы».