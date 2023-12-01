Психолог Белов: чувство стыда за съеденное может указывать на РПП
Психолог Белов: чувство стыда за съеденное может указывать на РПП. О расстройстве пищевого поведения (РПП) сейчас говорят всё чаще: и это не только девушки, которые изнуряют себя диетами, — проблема намного шире. О том, как проявляется РПП и как его распознать, «Секрет» узнал у медицинского психолога, ведущего специалиста сети клиник «Семейная» Владимира Белова.
Что такое РПП
Эксперт рассказал, что расстройство пищевого поведения относится к пограничным психическим расстройствам. Сюда входит и нервная булимия, и нервная анорексия, и компульсивное переедание. Выражаются эти проблемы либо перееданием, либо, наоборот, отказом от пищи.
Владимир Белов
медицинский психолог, детский психолог, консультант-суицидолог
Нередким стало явление мышечной дисморфии. Это состояние чаще встречается у мужчин, акцентированных на недостаточной, по их мнению, мышечной массе. Занятия в тренажёрных залах они подкрепляют различными биологическими добавками и препаратами для усиления мышечной массы.
Он уточнил, что РПП не имеет гендерных ограничений. В последнее время проблема особенно характерна для подростков.
Причины РПП
Белов отметил, что чаще всего РПП начинается с неких «стандартов», которые навязывает нам общество. Особенно непростая ситуация складывается со школьниками, ведь на их состояние влияет огромное количество факторов. Вот некоторые из них: буллинг со стороны сверстников, социальное отвержение при формировании так называемых «элитных» групп в классах, стрессовые ситуации, возникающие по вине родителей, отсутствие в школах специалистов в области психического здоровья.
Возникновение РПП может быть обусловлено и внутренними причинами, объяснил врач.
«Среди них можно выделить следующее: сниженную самооценку, неприятие собственной телесности, перфекционизм, повышенную тревожность», — продолжил собеседник «Секрета».
Как проявляется РПП
Булимия
Для этого заболевания характерны приступы переедания на фоне навязчивых мыслей о собственном весе.
Анорексия
Это уже более тревожное состояние, отметил врач.
«До 20% случаев анорексии переходит в хроническое состояние. Если помощь не будет оказана вовремя, у пациента возникает кахексия. Формируется дистрофия внутренних органов, нарушаются естественные физиологические процессы, что может привести к необратимым последствиям и летальному исходу», — заметил врач.
Компульсивное переедание
«При компульсивном переедании пациент практически теряет контроль над процессом поглощения пищи, несмотря на отсутствие голода, еда поглощается в больших количествах, часто у пациентов возникает чувство вины после окончания безудержного приёма пищи», — сказал медик.
Дисморфофобия и дисморфомания
Это синдромы, в основе которых лежит идея несовершенства тела: некрасивый нос, подбородок, большие уши или некрасивая фигура.
При дисморфофобии переживания становятся навязчивыми. Такие пациенты становятся постоянным клиентами косметологов, диетологов и пластических хирургов, но только не специалистов в области психического здоровья.
«При дисморфомании переживания своего телесного несовершенства приобретают характеристики сверхценных или бредовых идей. Данная форма расстройства всегда носит более тяжёлый характер и нуждается в медикаментозной коррекции», — заметил психолог.
Симптомы РПП
- увлечение диетами, в том числе и включая самые жёсткие;
- искажённое восприятие отдельных частей тела (например, слишком толстые ноги);
- ощущение постоянного голода;
- отказ от приёма пищи в присутствии кого бы то ни было;
- бесконтрольность в поглощении пищи;
- чувство стыда за съеденное;
- нарушение обменных процессов;
- зависимое и избегающее поведение (частые взвешивания или отказ вставать на весы, нежелание видеть своё отражение в зеркале).
«Человек становится раздражительным, рассеянным, хронически уставшим, забывчивым. Ухудшается состояние волос, зубов, ногтей, возникают нарушения в работе ЖКТ и других органов и систем. В тяжёлом случае появляются суицидальные мысли», — подчеркнул медик.
Как распознать и что делать
Врач предложил ответить на следующие пять вопросов «да» или «нет». Если у вас будет хотя бы один ответ «да» — вы в зоне риска, при двух и более — скорее всего, у вас уже РПП и вам пора к специалисту.
Приходилось ли вам вызывать рвоту, потому что вы чувствовали себя объевшимся до сильного дискомфорта?
Беспокоитесь ли вы о том, что утратили контроль над количеством съеденного?
Теряли ли вы более 6,5 кг в течение последних 3 месяцев?
Ощущаете ли вы себя слишком полным/толстым, несмотря на то, что окружающие утверждают, что вы слишком худы?
Можно ли сказать, что еда доминирует в вашей жизни?
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