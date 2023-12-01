Врач рассказал, что долгая икота может быть признаком рака или аневризмы

Долгая икота, которая продолжается даже месяцами, может быть признаком рака или аневризмы. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, кратковременная икота может быть связана с перееданием, резким попаданием из жары в холод, стрессом, сильным испугом или избыточным употреблением табака или алкоголя. Но если икота продолжается больше шести часов, это уже называется упорной или стойкой икотой, и в 93% случаев это говорит о нечто серьезном, предупредил врач.

Он утверждает, что шесть часов – это тот момент, когда на пациента начинают смотреть косо, даже если икота не устраняется никакими средствами. Чем дольше длится икота, тем это серьезнее, особенно если она продолжается неделями или месяцами, добавил Хухрев.

Эксперт уверен, что длительная икота может указывать как на незначительные отклонения от нормы, так и на опасные заболевания. Она может быть вызвана раздражением блуждающего нерва, у которого есть разные ветки. И если раздражается та, которая отходит от уха, человек может начать икать, отметил специалист.

Кроме того, продолжил терапевт, икота может появиться из-за фарингита. Если говорить о более серьезных причинах, то человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе. Причиной икоты может стать аневризма аорты или астма, сказал врач.

Еще икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда. У диабетиков при гипергликемии тоже может начинаться икота, рассказал Хухрев.

Если длительная икота не прекращается, специалист посоветовал обратиться к врачу. А если кратковременная, то от нее можно избавиться самостоятельно. Так, если икота появилась из-за холода, то человека надо напоить чем-то теплым. Если человек переел или перепил, то надо очистить желудок, отметил Хухрев.

Он также рекомендовал помассировать глазные яблоки или область шеи под челюстью или просто задержать дыхание, взять руки в замок за спиной и попытаться их назад максимально выпрямить. Это поможет снять напряжение с блуждающего нерва, и икота прекратится, заключил эксперт.