Ночные кошмары: почему снятся во взрослом возрасте и как с ними бороться.

Мало кто может похвастаться тем, что никогда не сталкивался с ночными кошмарами. Время от времени почти каждого посещают сны, приводящие в оцепенение и даже ужас. Чаще всего ночные кошмары не представляют реальной угрозы для здоровья, но в отдельных случаях точно нужно показаться врачу. Разбираемся, чем опасны такие сны и как с ними бороться.

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Что такое ночные кошмары

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С самого начала стоит дать определение ночных кошмаров, так как не всегда под этим названием мы подразумеваем одно и тоже состояние.

Ночные кошмары — это повторные эпизоды крайне неприятных сновидений, которые вызывают страх и панику и очень хорошо запоминаются. Сами сны при этом обычно связаны с угрозой жизни, здоровья или физической целостности человека. При пробуждении от такого неприятного сна мы сразу понимаем, где находимся, начинаем ориентироваться в окружающей обстановке.

При этом в течение последующих дней, особенно если ночные кошмары возникают повторно, страдающий от этого состояния человек может испытывать: боязнь идти спать, нарушение концентрации внимания, ощущение сохраняющейся тревоги и эмоционального дискомфорта из-за сохранения воспоминаний о неприятных ночных сновидениях. Также может возникнуть дневная сонливость, а иногда снижение памяти и эффективности работы и учёбы.

Признаки ночного кошмара:

После пробуждения человек может подробно описать и вспомнить свой сон.

Сюжет кошмара обычно содержит угрозу для жизни или безопасности.

Человек быстро просыпается и ориентируется в пространстве.

Кошмары вызывают стресс и тревогу, человек может проснуться в поту, ощущать сердцебиение.

Страх повторения ночного кошмара мешает заснуть, начинается длительное ощущение тревоги, что может негативно влиять на уровень жизни.

Чем ночной кошмар отличается от ночного ужаса и сонного паралича

Не стоит путать это состояние с ночными ужасами. Они характеризуются моментальным пробуждением из фазы глубокого сна, нередко подобное состояние сопровождается резкими движениями руками, ногами, вскриками, всё тем же учащенным сердцебиением, повышенным потоотделением.

Описаны случаи, когда человек может внезапно вскочить в постели и даже сделать несколько шагов. Контакт в этот момент с окружающими затруднён, а наутро о произошедшем не сохраняется никаких воспоминаний. В этом ключевое отличие.

Ещё одно состояние, которое носит неприятный эмоциональный оттенок, — сонный паралич, возникающий в стадии быстрого сна. Во время этого состояния происходит наложение сниженного во время быстрой фазы сна тонуса мышц на состояние засыпания или пробуждения, что не даёт человеку полноценно управлять телом, пошевелиться. При этом мозг находится в активном состоянии и возможен контроль движений глазами.

Сочетание обездвиженности, чаще всего неприятных сновидений и достаточно высокой активности головного мозга создают характерную картину сонного паралича.

Как часто людям снятся ночные кошмары

Распространённость ночных кошмаров в разных исследованиях очень варьирует и достигает 70–90%. Что ясно однозначно — ночные кошмары чаще всего мучают детей до 6 лет, к подростковому возрасту частота жутких снов уменьшается.

При этом часть взрослых и пожилых людей также испытывают ночные кошмары. По разным оценкам, недуг настигает до 8% взрослого населения 4 . При этом опросы показывают, что до 85% взрослых видят минимум один ночной кошмар за год, 8–29% встречают их ежемесячно, а 2–6% ежедневно.

Опросы во время пандемии COVID-19 показали, что у 2/3 пациентов были ночные кошмары, содержащие фабулу, связанную с пандемией, а также около 2/3 пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством страдают от частых ночных кошмаров.

Также исследования показали, что ночные кошмары встречаются почти во всех культурах и чаще встречаются у женщин, чем мужчин.

Почему снятся ночные кошмары: причины и факторы риска

В настоящее время выделяют идиопатические ночные кошмары [3], то есть такие, которые возникают по неизвестной в настоящее время причинам, и такие, у которых есть определённые причины.

Таких причин существует несколько.

Бессонница. Сама по себе бессонница — крайне неприятное состояния, но всё усугубляется, когда это расстройство сна сопровождается ещё и ночными кошмарами. У людей с бессонницей чаще возникают неприятные сновидения. Психические расстройства, такие как депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, ПТСР. Последнее — особо частая причина ночных кошмаров. Определённые лекарства (приём или отказ от лечения). Лекарственные средства, которые используются для лечения различных заболеваний, могут вызвать ночные кошмары. В таком случае подобные ночные кошмары называются лекарственно-индуцированными. Некоторые антидепрессанты, препараты, снижающие артериальное давление и пульс, некоторые обезболивающие средства и антибиотики, противоэпилептические препараты могут вызвать ночные кошмары. Запрещённые вещества и алкоголь. Использование некоторых видов запрещённых веществ, частые возлияния влияют на нервную систему и также вызывают ночные кошмары.

К факторам риска развития ночных кошмаров, по данным нескольких исследований, также можно отнести уже озвученное выше:

женский пол,

нарушение эмоций — тревога и депрессия,

дефицит сна или его отсутствие (депривация) в течение некоторого времени.

А вот изучение взаимосвязи задержек дыхания во сне (апноэ) и ночных кошмаров дало неоднозначные результаты. Так в некоторых исследованиях было показано, что увеличение индекса апноэ приводило к большему числу кошмаров у пациентов, в других же работах показано, что лечение апноэ во сне приводило к значимому уменьшению частоты ночных кошмаров.

Также есть психоаналитическая теория развития ночных кошмаров, которая рассматривает ночные кошмары как результат попыток справиться со стыдом, который модифицируется во время сновидений в страх или является результатом подавленной тревоги. Современные психоаналитические теории так или иначе указывают на то, что ночные кошмары представляют из себя сбой в работе эмоций.

Чем опасны ночные кошмары?

Редкие ночные кошмары могут не быть проблемой, но, когда они начинают стойко влиять на ваше состояние, нужно начинать бить в колокол.

Ночные кошмары могут усугублять уже имеющиеся психологические проблемы или вызывать их (будь то депрессия, ПТСР или тревожное расстройство), вызывать суицидальные мысли.

Длительная депривация сна на фоне ночных кошмаров может привести к болезням сердца, ожирению, чрезмерной дневной сонливости, изменению настроения и ухудшению когнитивных функций.

Когда идти к врачу

Очевидно, что к врачу нужно идти тогда, когда ночные кошмары начали негативно влиять на ваше качество жизни, а также когда:

ночные кошмары случаются чаще одного раза в неделю;

ночные кошмары влияют на сон, настроение и / или повседневную активность;

ночные кошмары начинаются на фоне приёма нового препарата.

Перед походом к врачу можно задать себе пару вопросов, чтобы понять — действительно ли вы страдаете от ночных кошмаров.

Тест для самооценки

Часто ли я просыпаюсь из-за тревожных, страшных снов? Вызывают ли эти сны эмоции страха, гнева, печали или отвращения? Ясно ли я мыслю сразу после пробуждения на фоне таких снов? Могу ли я вспомнить детали сна? Нет ли проблем с засыпанием после этих снов?

Если у вас будет время до приёма у врача, попробуйте начать вести дневник сна. Запишите, как часто вас настигают ночные кошмары, как вы себя после них ощущаете и о чём, собственно, были сны.

Как избавиться от ночных кошмаров: лечение и терапия

Медикаментозные средства

К сожалению, разработанного лечения ночных кошмаров в настоящее время не существует. Безусловно, следует лечить прежде всего причину, которая спровоцировала их появление. Таким образом, очень часто используются препараты из группы антидепрессантов, в том числе с противотревожным эффектом, нейролептики. При этом, как говорилось ранее, лекарственные средства из указанных групп сами по себе могут вызвать ночные кошмары.

В случае сочетания ночных кошмаров и бессонницы отмечено, что лечение последней приводит к положительному эффекту и в отношении плохих снов. Врачи отдают предпочтение таким препаратам, которые не увеличат частоту кошмаров. Есть данные о хорошем эффекте при применении синтетических аналогов мелатонина, а также фитопрепаратов, которые активно применяются в лечении инсомнии как у взрослых, так и у детей.

Одним из хорошо изученных средств для лечения ночных кошмаров, а также оказывающих положительный эффект на симптомы ПТСР и бессонницу, является лекарственный препарат центрального действия — празозин, хотя стоит сказать, что есть исследования, которые не показали его эффективности (перед приёмом любого препарата нужна консультация врача!).

Ночные кошмары, которые вызваны применением лекарственных средств, полностью регрессируют после отмены такого лекарства. Однако это не всегда возможно.

Например, системное применение гормональных препаратов, прежде всего глюкокортикостероидов, которые широко используются при аутоиммунных заболеваниях в неврологии и ревматологии, могут провоцировать бессонницу и ночные кошмары. При этом данные лекарственные средства крайне сложно полностью и в короткие сроки отменить.

В этом случае может быть эффективным назначение препаратов исключительно в утренние часы, а также другие методы борьбы с ночными кошмарами.

Немедикаментозные средства

Самыми эффективными способами борьбы с ночными кошмарами остаются немедикаментозные методы:

когнитивно-поведенческая терапия (подробнее про этот метод мы рассказывали здесь — Прим. «Секрета»);

«Осознанные сновидения», когда человек активно осознаёт, что он спит. Это позволяет позитивно изменить содержание кошмара, осознав его в данный момент.

Гипнотерапия, в ходе которого человека вводят в расслабленное, подобное трансу психическое состояние. Так человеку легче воспринимать позитивные мысли для борьбы со стрессом и кошмарами.

Десенсибилизация, когда человека контролируемо сталкивают с его страхом, что позволяет уменьшить эмоциональную реакцию.

«Репетиционная терапия изображений», или «образно-репетиционная терапия» (IRT), своего рода редактирование сценария кошмара. Этот подход помогает переосмыслить пугающие сны, «перепрограммировать» их, чтобы они были менее тревожными.

Безусловно, как и при многих других нарушениях сна, необходимо соблюдать правила гигиены сна:

исключить кофеин и употребление алкоголя в вечернее время,

меньше проводить времени перед экраном телефона или компьютера перед засыпанием,

следовать чёткому режиму сна,

создать максимально комфортные условия для сна: температура, свет, влажность, звукоизоляция, удобная подушка и матрас.