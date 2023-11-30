Инфекционист рассказал, что вакцинация не гарантирует полной защиты от гриппа

Инфекционист Поздняков: вакцинация не гарантирует полной защиты от гриппа. В осенне-зимний период этот вирус по традиции активизируется и доставляет, особенно перед праздниками, немало хлопот. Кому-то для выздоровления хватает и пары дней, а у других начинаются осложнения. На этом фоне часто слышны призывы к вакцинации. Рассказываем, стоит ли делать прививку.

© Секрет Фирмы

Как рассказал изданию «Аргументы и факты — Томск » врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, вакцина от гриппа действительно работает. Даже если привитый человек заболеет, то грипп он перенесёт легче и без осложнений.

Но в то же время для вакцинации есть и противопоказания. Это:

инфекционные заболевания в течение месяца после выздоровления;

тяжёлые аллергические реакции на другие прививки;

аллергия на куриный белок.

К числу относительных противопоказаний медик причислил онкологию, аутоиммунные заболевания или любую другую тяжёлую патологию. Эксперт отметил, что вакцинация даёт защиту и особенно необходима людям с ослабленным иммунитетом.

При этом от прививки могут быть и побочные действия. Среди них — головная боль, мышечная слабость и повышение температуры тела.