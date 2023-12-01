Врач Банный объяснил, какие болезни можно победить с помощью кофе
Врач Денис Банный рассказал, с какими заболеваниями помогает бороться кофе.
По его словам, кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, снижает риск развития сахарного диабета и укрепляет кровеносные сосуды. Также этот компонент уменьшает концентрацию вредного холестерина в крови.
Медик сообщил, что две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени в два раза. Австралийские ученые установили, что две-три чашки кофе в день помогают снизить риск развития рака печени на 40 процентов, отметил специалист.
Он предупредил, что если добавить в кофе много сахара и молока, то его польза снижается, появляется риск набрать лишний вес, а это может привести к проблемам с сердцем.
Цикорий — самая известная альтернатива кофейному напитку. Он улучшает микрофлору кишечника и не вредит нервной системе человека. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-диетологом и нутрициологом Ириной Писаревой преимущества напитка и какой эффект он оказывает на организм.