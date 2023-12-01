Врач Банный объяснил, какие болезни можно победить с помощью кофе

Врач Денис Банный рассказал, с какими заболеваниями помогает бороться кофе.

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По его словам, кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре, снижает риск развития сахарного диабета и укрепляет кровеносные сосуды. Также этот компонент уменьшает концентрацию вредного холестерина в крови.

Медик сообщил, что две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени в два раза. Австралийские ученые установили, что две-три чашки кофе в день помогают снизить риск развития рака печени на 40 процентов, отметил специалист.

— Важно помнить, что кофе — не панацея для печени (особенно если человек злоупотребляет спиртным и жирной пищей), но ощутимая польза от этого напитка есть, — подчеркнул Банный в беседе с LifeLife.

Он предупредил, что если добавить в кофе много сахара и молока, то его польза снижается, появляется риск набрать лишний вес, а это может привести к проблемам с сердцем.