Иммунолог разъяснил семь популярных утверждений о гриппе и ОРВИ

Проект Здоровье Mail.ru выяснил, как россияне лечат простуду, берут ли больничный и носят ли маски в общественных местах в сезон разгара ОРВИ. «Вечерняя Москва» попросила врача-иммунолога Владимира Болибока прокомментировать результаты опроса.

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Россияне в период с 23 по 27 ноября 2023 года ответили на семь вопросов. В опросе поучаствовали 3,5 тысячи человек.

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В результате выяснилось, что:

Большинство россиян болеют простудой 1–2 раза за сезон

По словам Болибока, подобная статистика была актуальна до пандемии COVID-19.

— На данный момент в ситуацию вмешался коронавирус. Разные штаммы циркулируют как волны на море, в разных направлениях. У многих людей нет перекрестного иммунитета, поэтому человек может только за сезон несколько раз болеть ковидом, к которому присоединяется ОРВИ, — пояснил врач.

Если раньше люди болели простудой пару раз за сезон, то теперь ситуация кардинально изменилась. ОРВИ наслаивается на коронавирус и даже на вирус гриппа, объяснил специалист.

Россияне сами назначают себе лекарства от простуды

Иммунолог отметил, что большинство россиян, заболев, действительно предпочитают сами назначать себе лекарства.

— Один из самых популярных лекарственных препаратов, который покупают в России — это парацетамол. Это лекарство многие сами назначают себе при ОРВИ.

Для большинства россиян ОРВИ — не повод идти к врачу

В разгар сезонных простудных заболеваний, по словам Болибока, больницы переполнены. Если человек работает и обнаруживает у себя кашель или насморк, он предпочитает не идти к врачу, а лечиться самостоятельно.

— Осенью или весной, когда происходят всплески заболеваемости ОРВИ, многие не хотят тратить время на поход до регистратуры, чтобы записаться к специалисту и ждать приема. Запись у терапевтов расписана на несколько дней вперед. В участковую службу обращаются только те, кому обязательно нужен больничный лист, — сообщил врач.

Только 16 процентов россиян всегда берут больничный при простуде

Россияне уходят на больничный, когда уже не могут идти на работу при ОРВИ, например, при высокой температуре или сильном ознобе.

— Однако большинство наших граждан предпочитают не брать больничный лист, чтобы не терять часть зарплаты. Они договариваются с работодателем на внеплановый отпуск или работают из дома, — сказал иммунолог.

Большинство россиян переносят простуду на ногах

Многие не обращают внимания на признаки ОРВИ до того момента, пока их состояние не станет критическим и им будет необходима медицинская помощь. Поэтому это утверждение верно, считает иммунолог, большинство россиян переносит простуду на ногах.

Экспресс-тесты на грипп или COVID-19 не пользуются популярностью у россиян

Иммунолог считает, что экспресс-тесты на коронавирус и грипп могут быть не популярны среди россиян, потому что контрольный результат можно получить только в кабинете у врача.

— Если человек не планирует идти к врачу, ему бессмысленно делать этот тест, потому что он сам не сможет назначить себе лечение и будет вынужден идти к специалисту. Только медицинский работник может подтвердить, что пациент сдавал биоматериал, и назначить грамотное лечение, — сообщил Болибок.

Эксперт отметил, что экспресс-тесты имеют большую эффективность, если четко соблюдать условия и сроки их хранения. Производители активно работают над такими тестами, чтобы повысить эффективность выявления новых штаммов коронавируса и вариаций гриппа.

Только 16 процентов жителей РФ носят маску при ОРВИ

Маски — один из самых действенных методов защиты от гриппа и ОРВИ. Однако они не смогли войти в нашу культуру, и россияне часто пренебрегают этим средством защиты.

— Очень мало людей продолжают носить маски после окончания пандемии коронавируса. Но это большая ошибка, потому что ношение маски может защитить от заражения гриппом и ОРВИ, но не от коронавируса, — подытожил Болибок.